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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Президент Турции призвал Швецию к отказу от поддержки террористов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в субботу призвал Стокгольм отказаться от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов. Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, пишет "Анадолу".

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"Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов РПК (Рабочей партии Курдистана - ИФ), а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации", - приводит агентство слова турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган также указал на "значимость отмены санкций в отношении оборонной промышленности Турции, введенных Стокгольмом после начала операции "Источник мира" в Сирии", пишет издание.

Агентство отмечает, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Андерссон обсуждали двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, что Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО. Эрдоган заявлял, что отрицательно смотрит на идею вступления этих стран в Североатлантический альянс. Он обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Турция Реджеп Эрдоган Швеция Магдалена Андерссон
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