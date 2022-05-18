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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Финляндию и Швецию могут принять в НАТО в течение нескольких месяцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Члены НАТО ищут способы ускорить процесс приема Швеции и Финляндии в альянс, надеются, что это может произойти в течение нескольких месяцев, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью Sky News в среду.

"В идеале, я думаю, мы бы хотели увидеть завершение этого процесса в течение пары месяцев. Это наша цель", - заявила Смит.

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По словам постпреда, в последние недели союзники по НАТО ищут способы сократить длительность процедуры приема стран в альянс. В некоторых случаях процесс вступления в НАТО может длиться около года, однако в связи с ситуацией на Украине "все союзники согласны с тем, что этот процесс должен быть ускорен".

Смит также сообщила, что в НАТО серьезно относятся к сомнениям Турции по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии, но она верит, что союзникам удастся достичь консенсуса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 мая принял в Брюсселе у послов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе. Генсек отметил, что все союзники по НАТО согласны c важностью расширения НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, такая позиция вызвана тем, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной Турцией террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах".

НАТО США Швеция Финляндия
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