Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

Бывший президент Республики Молдова Игорь Додон Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Задержанного экс-президента Молдавии Игоря Додона поместили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Как передает корреспондент "Интерфакса", его вывели из дома во вторник вечером, после завершения обыска в доме.

Обыск в трехэтажном доме в секторе Буюканы Кишинева продолжался в течение всего дня. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители.

Додон вышел в сопровождении нескольких сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Они не разрешили экс-президенту общаться с многочисленными журналистами, которые целый день ждали у дома, и посадили его в микроавтобус НЦБК.

У дома собрались несколько противников Додона и около ста его сторонников. Первые скандировали "Долой Додона!", "Додона - в тюрьму!", а вторые - "Свободу Додону!", "Мы не отступим!". В течение дня между сторонниками и противниками экс-президента возникло несколько потасовок, которые, однако, не перешли в драки. Несколько десятков полицейских разнимали конфликтующих.

Ранее во вторник и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что Додон и один из его ближайших родственников (Петр Мериняну, брат жены Додона - ИФ) задержаны на 72 часа.

"В ходе следственных мероприятий во вторник проведено 10 обысков в офисах и домах подозреваемых. В результате экс-президент и еще один подозреваемый задержаны на 72 часа. В помещениях, где проведены обыски, обнаружены предметы роскоши, денежные средства в национальной и иностранной валюте, квитанции, документы, которые подлежат проверке", - сообщила на брифинге Казакова.

Она подтвердила, что расследование в отношении Додона и людей из его окружения проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена" УК республики.

Обыски проводились во вторник в трехэтажном частном доме, в котором проживает семья Додона, родительском доме в селе Садова в 60 км от Кишинева, бывшем лагере отдыха, который был приватизирован Додоном, на базе отдыха в селе Маловата на берегу Днестра, которая также принадлежит семье бывшего президента. Обыски проводились и в офисе Молдавско-российского делового союза, который Додон создал и возглавил в феврале 2022 г.