В Молдавии пообещали усилить меры безопасности из-за взрывов в Приднестровье

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду на фоне новых взрывов в Приднестровье на границе с Украиной заявила, что власти принимают все меры для обеспечения безопасности граждан с обоих берегов Днестра.

"Предположительно, взрывы произошли в результате активирования взрывных устройств, сброшенных с дронов. Взрывы были направлены в сторону взлетной полосы расположенного у села военного аэродрома, который давно уже не используется", - сказала Санду в субботу на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который находится с визитом в Молдавии.

Она подчеркнула, что "власти Молдавии следят за ситуацией, проводится расследование". "Мы делаем все, чтобы сохранить стабильность, обеспечить безопасность граждан с левого и правого берега Днестра. Для нас очень важна безопасность наших граждан, важно не допустить дестабилизации и провокаций на территории нашей страны", - заявила президент.

Отвечая на вопросы журналистов о возможных провокациях во время манифестации 9 мая, она сказала, что "органы правопорядка предпримут повышенные меры безопасности, чтобы не допустить дестабилизации".

"Высший Совет безопасности принял дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации в том числе и 9 мая, повышены меры безопасности и на 9 мая, чтобы обеспечить порядок и безопасность", - подчеркнула Санду.

Науседа в свою очередь осудил провокации в Приднестровье.

"Сейчас сложно сказать, кто стоит за этим и в чьих это интересах. Кто бы это ни был, мы твердо осуждаем эти провокации и попытки дестабилизации ситуации в регионе, и в стране в целом. Необходимо провести тщательное расследование, чтобы не допустить конфликта в Молдавии. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку Молдавии, чтобы сохранить стабильность, помочь в преодолении кризиса беженцев, в решении экономических и социальных проблем", - сказал Науседа.

Ранее МВД Приднестровья сообщило, что накануне вечером произошло четыре взрыва у села Воронково на границе с Украиной. Село Воронково находится в Рыбницком районе, недалеко от границы с Украиной. В этом же районе, у села Колбасна расположены склады с вооружением и боеприпасами, которые охраняет Оперативная группа российских войск в Приднестровье.

На прошлой неделе в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание МГБ, а также была взорвана вышка на радиотелецентра вблизи села Маяк Григориопольского района Приднестровья. Пострадавших не было.

Был введен "красный" уровень террористической угрозы. В регионе усилены меры безопасности, установлены блокпосты. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "диверсия".

Местные власти заявили, что "следы преступлений ведут на Украину".