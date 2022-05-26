Президент Кубы не будет участвовать в Саммите Америк

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что "ни при каких обстоятельствах" не примет участия в Саммите Америк, который состоится в Лос-Анджелесе в июне.

"Известно, что Соединенные Штаты с самого начала предполагали, что Саммит Америк не будет инклюзивным", - написал Диас-Канель в твиттере.

По словам президента Кубы, США "предпринимают интенсивные усилия и оказывают жестокое давление", чтобы отвергнуть требования большинства государств региона о приглашении к участию всех американских стран.

"Мы разделяем позицию, занятую лидерами региона, которые твердо заявили, что все страны должны быть приглашены на равной основе", - отметил Диас-Канель.

Кубинские официальные лица и многие из их латиноамериканских союзников осудили ожидаемое исключение США Кубы, Венесуэлы и Никарагуа из списка приглашенных.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пропустит мероприятие и отправит министра иностранных дел Марсело Эбрарда, если Куба, Венесуэла и Никарагуа не будут приглашены.