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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Крымская епархия УПЦ заявила, что останется в подчинении патриарха Кирилла

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви отказалась голосовать на Соборе за независимость УПЦ.

"Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", - говорится в сообщении пресс-службы епархии, опубликованном в субботу.

В миреВ донецкой епархии заявили, что решение УПЦ о независимости не повлияет на нееЧитать подробнее

Как сообщалось, Собор УПЦ, прошедший накануне в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу боевых действий на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность. Позже выяснилось, что эти изменения коснутся не всех епархий УПЦ, в частности Донецкой.

Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в устав УПЦ, сообщает пресс-служба.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратил внимание членов Собора на то, что нынешний канонический статус УПЦ как самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным.

Украина Крым УПЦ РПЦ
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