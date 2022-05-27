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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Московский патриархат надеется на сохранение единства с Украинской православной церковью

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Московском патриархате сдержанно отозвались на решение Украинской православной церкви объявить о своей независимости.

"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", - написал у себя в телеграм-канале спикер РПЦ Владимир Легойда.

По его словам, Украинская православная церковь "находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации".

"В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви", - подчеркнул Легойда.

Как сообщалось, Собор УПЦ, прошедший в пятницу в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу боевых действий на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность.

РПЦ УПЦ Украина Владимир Легойда
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