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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Обнаружены тела 14 пассажиров самолета, разбившегося в Непале

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета в Непале в понедельник найдены 14 тел, их отправят в столицу страны Катманду на судмедэкспертизу, сообщают индийские СМИ.

Ранее непальские военнослужащие сообщили, что обнаружили в горах место крушения самолета, который в воскресенье вылетел из туристического города Покхара и направлялся в Джомсом. На борту находились 16 граждан Непала, четыре гражданина Индии и два - Германии.

"Поисково-спасательные подразделения обнаружили место крушения самолета", - сообщил представитель армии Нараян Силвал в твиттере, опубликовав фотографию обломков с четко видимым бортовым номером самолета и его частями, разбросанными по склону горы.

Небольшой турбовинтовой самолет Twin Otter (бортовой номер 9N-AET) принадлежал частной авиакомпании Tara Air. Связь с ним пропала через 20 минут после взлета.

Непал
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