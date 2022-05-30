Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Япония возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, въезд возможен с 10 июня в составе туристических групп, сообщает посольство страны в РФ.

"С 10 июня 2022 года возможен въезд в Японию с туристической целью. Необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, помимо визовой анкеты, загранпаспорта и копии внутреннего паспорта туристам потребуется финансовое подтверждение, бронь авиабилетов и подробная программа пребывания в Японии в рамках организованного тура.

Россиянам также необходимо предоставить подтверждение регистрации в предназначенной для въезжающих системе ERFS, его готовит японская туркомпания. Документ можно запросить у туроператора, у которого приобретена путевка.

С 1 июня въезжающим в Японию россиянам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации, проходить карантин или тест по прибытии. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Анализ должен быть сделан на основе мазка из носоглотки, а справка должна быть обязательно в бумажном виде на английском языке.