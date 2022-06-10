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Генконсульство Японии в Хабаровске начало принимать заявки на визы на поездки в тургруппах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Японии в городе Хабаровске начало прием заявлений на получение туристических виз для посещения Страны восходящего солнца гражданами России, сообщили "Интерфаксу" в японской дипмиссии в пятницу.

"Да, можно подать заявление на туристическую визу в рамках групповой поездки. Одним из условий выдачи визы является подтверждение со стороны принимающей стороны - японской туристической компании", - сказала сотрудник визового отдела Генконсульства.

По ее словам, пока заявок от россиян не было, но в Генконсульстве "очень ждут и надеются", что таковые будут поступать.

Как сообщалось со ссылкой на посольство Японии в РФ, в конце мая Япония возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, въезд возможен с 10 июня в составе тургрупп.

"С 10 июня 2022 года возможен въезд в Японию с туристической целью. Необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом", - отмечалось в сообщении.

Помимо визовой анкеты, загранпаспорта и копии внутреннего паспорта туристам потребуется финансовое подтверждение, бронь авиабилетов и подробная программа пребывания в Японии в рамках организованного тура.

Также россиянам необходимо предоставить подтверждение регистрации в предназначенной для въезжающих системе ERFS, его готовит японская туркомпания. Документ можно запросить у туроператора, у которого приобретена путевка.

С 1 июня въезжающим в Японию россиянам не нужно предъявлять сертификат вакцинации, проходить карантин или тест по прибытии. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Анализ должен быть сделан на основе мазка из носоглотки, а справка должна быть в бумажном виде на английском языке.

Япония Хабаровск
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