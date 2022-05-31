В Турции заявили, что не поддерживают санкции против РФ, но не станут помогать их обходу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Турция не поддерживает санкции Запада против России, но при этом не позволит Москве обходить ограничения при помощи Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые на уровне ООН. Этот принципиальная позиция", - цитирует во вторник слова Чавушоглу агентство "Анадолу".

"Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не позволим открыть подобный канал. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - сказал министр.

По его словам, Турция, несмотря на свою позицию, сталкивается с последствиями санкций в отношении России. "Турция расположена в регионе, где продолжается война. Нас разделяет от конфликта лишь море. Наша страна также ощущает на себе последствия санкций, несмотря на то, что не поддержала их", - отметил Чавушоглу.

В апреле глава МИД заявил, что Турция будет соблюдать ограничительные меры против России только в том случае, если их утвердят на уровне ООН.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает отключение Сбербанка от SWIFT. Пакет санкций также будет предусматривать запрет на вещание ещё трёх государственных российских каналов.