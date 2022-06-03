Эксперты МАГАТЭ завершили миссию на Чернобыльской АЭС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ завершили трехдневную миссию на Чернобыльской атомной электростанции, в ходе которой провели "запланированные действия по проверке ядерной безопасности", сообщили в пятницу в агентстве.

"В ходе трехдневного пребывания на Чернобыльской АЭС и в Зоне отчуждения, созданной после аварии 1986 года, эксперты МАГАТЭ оказали поддержку своим украинским коллегам по вопросам радиационной защиты, безопасного обращения с отходами и ядерной безопасности", - приводит сайт МАГАТЭ слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Гросси отметил, что в ближайшие недели и месяцы эксперты МАГАТЭ продолжат совершать поездки на Украину.

Гендиректор агентства продолжит усилия по организации поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая находится на контролируемой Россией территории, для выполнения важной деятельности в области ядерной безопасности. В апреле он заявил, что ведет переговоры с властями Украины и России для получения доступа к электростанции.

Ранее Гросси сам возглавил две миссии МАГАТЭ - в конце апреля он с командой экспертов посетил Чернобыльскую АЭС, а в марте возглавил миссию МАГАТЭ на Южно-Украинскую АЭС. Тогда он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в сфере здравоохранения и в области защиты окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".