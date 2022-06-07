В Минобороны РФ заявили о штатной работе Запорожской АЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.

"В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины", - сообщил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он также отметил, что "продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции".

"Кроме того, на освобожденных территориях сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - отметил министр.

По его словам, украинские военные при отступлении стараются нанести максимальный ущерб этим отраслям экономики.

"Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона", - сообщил министр.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся в настоящее время под контролем российских войск.

На вопрос, насколько реальна перспектива посещения руководством МАГАТЭ этого стратегически важного объекта, представитель Кремля ответил: "Агентство находится в контакте и с украинской, и с российской сторонами по вопросу об организации этой поездки".

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что хотел бы иметь доступ к Запорожской АЭС в связи с информацией о наличии якобы на объекте материалов для производства ядерного оружия.

Представитель Кремля отметил, что для организации подобной поездки имеются определенные проблемы.

"Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов – с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП и т.д. и т.п., на каком транспорте. Вот эти все детали еще не согласованы", - сказал Песков.

Касаясь конкретных сроков подобной поездки, Песков отметил: "Контакты осуществляются, работа ведется".