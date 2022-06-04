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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Власти Белоруссии решили легализовать параллельный импорт товаров и ПО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии легализуют параллельный импорт, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.

"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей, принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", - говорится в сообщении.

"Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам", - сообщили в пресс-службе.

"Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - заявили в правительстве Белоруссии.

Белоруссия
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