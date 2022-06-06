В Британии 388 женщин нарядились русалками и установили рекорд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Организаторы попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Великобритании заявили, что 388 женщин надели русалочьи хвосты, чтобы успешно побить рекорд крупнейшего в мире собрания русалок, сообщает United Press International.

Полин Баркер, основательница Devon and Cornwall Wild Swimming group, заявила, что официальное количество участников Mermaid Challenge 2022 года в Плимуте составило 388 человек, превысив барьер в 301 человек, установленный на данный момент Книгой рекордов Гиннесса.

Участники попытки установить рекорд должны были иметь ниже пояса большой рыбий хвост, а выше пояса в купальниках или бикини.

Доказательства попытки установить рекорд представлены в Книгу рекордов Гиннесса для официального признания.