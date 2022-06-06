Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

В Британии 388 женщин нарядились русалками и установили рекорд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Организаторы попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Великобритании заявили, что 388 женщин надели русалочьи хвосты, чтобы успешно побить рекорд крупнейшего в мире собрания русалок, сообщает United Press International.

Полин Баркер, основательница Devon and Cornwall Wild Swimming group, заявила, что официальное количество участников Mermaid Challenge 2022 года в Плимуте составило 388 человек, превысив барьер в 301 человек, установленный на данный момент Книгой рекордов Гиннесса.

Участники попытки установить рекорд должны были иметь ниже пояса большой рыбий хвост, а выше пояса в купальниках или бикини.

Доказательства попытки установить рекорд представлены в Книгу рекордов Гиннесса для официального признания.

United Press International
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

Сербское издание сообщило о закрытии неба для пролета самолета Лаврова в Белград

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Военная операция на Украине

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });