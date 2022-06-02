Порт Бердянска планируется разминировать через трое суток

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Инженерная служба Черноморского флота России планирует за три дня разминировать Бердянский морской порт, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, сообщил в четверг телеканал "Херсон и Запорожье-24", который входит в структуру "Крым-24".

"Инженерная служба Черноморского флота Российской Федерации проводит разминирование объектов Бердянского порта. Его готовят к принятию судов гражданского назначения", - отмечается в телеграм-канале СМИ.

Уточняется, что специалисты планируют за трое суток провести полное разминирование фарватера Бердянского порта и сделать его безопасным.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.