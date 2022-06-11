Число случаев COVID-19 в мире превысило 534,7 млн

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 534 778 086, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 308 012 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 85 468 816 и 1 011 164.

Индия - 43 213 435 и 524 757.

Бразилия - 31 417 341 и 667 960.

Франция - 29 946 697 и 149 749.

Германия - 26 803 867 и 139 806.

Великобритания - 22 571 880 и 179 884.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро субботы 812,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 094 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 100, Франции - 2 269, Германии - 1 662, Великобритании - 2 613.