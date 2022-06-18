Что произошло за день: суббота, 18 июня

Техобслуживание "Турецкого потока", пожар в Шанхае и задержание в Соликамске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Транспортировка по двум ниткам "Турецкого потока" будет приостановлена с 21 по 28 июня. Как пояснил "Газпром", предстоит плановое ежегодное техническое обслуживание.

- Задержан директор Соликамского магниевого завода. Артур Уртаев задержан в рамках расследования дела о хищении, сообщил информированный источник.

- Кадыров сообщил о взятии под контроль пригорода Северодонецка Метелкино. Идёт зачистка населенного пункта от мин и растяжек, добавил глава Чечни.

- Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае. Погиб один человек.

- Автобус со студентами попал в ДТП в Краснодарском крае. Пострадали 16 человек.

- РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024. С таким обращением к Лиге обратился екатеринбургский "Урал".