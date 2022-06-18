Источник сообщил, что экскурсионный автобус врезался в дерево на Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экскурсионный автобус попал в аварию на трассе "Мезмай-Гуамка" в Краснодарском крае, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"ДТП на дороге "Мезмай-Гуамка". По предварительной информации, у экскурсионного автобуса отказали тормоза и он пробил отбойник и затем столкнулся с деревом. Пострадали 6 человек", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что всего в автобусе находились 22 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пассажиры, получившие травмы, доставлены в больницу.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.