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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Источник сообщил, что экскурсионный автобус врезался в дерево на Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экскурсионный автобус попал в аварию на трассе "Мезмай-Гуамка" в Краснодарском крае, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"ДТП на дороге "Мезмай-Гуамка". По предварительной информации, у экскурсионного автобуса отказали тормоза и он пробил отбойник и затем столкнулся с деревом. Пострадали 6 человек", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что всего в автобусе находились 22 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пассажиры, получившие травмы, доставлены в больницу.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Краснодарский край
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