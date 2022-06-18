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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Транспортировка по двум ниткам "Турецкого потока" будет приостановлена с 21 по 28 июня

Транспортировка по двум ниткам "Турецкого потока" будет приостановлена с 21 по 28 июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Плановое ежегодное техническое обслуживание "Турецкого потока" пройдет с 21 по 28 июня, сообщил "Газпром".

Ранее о сроках ремонта сообщала турецкая компания Botas и болгарская "Булгартрансгаз".

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ.

Приостановка транспортировки согласована со всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отмечает "Газпром".

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Магистраль предназначена для поставок газа в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Газпром Турецкий поток
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