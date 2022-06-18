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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Число пострадавших в ДТП со студенческим автобусом на Кубани выросло до 16

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате аварии с участием туристического автобуса, в котором студенты университета ехали на практику в Апшеронском районе Кубани, увеличилось до шестнадцати, сообщил в субботу оперштаб Краснодарского края.

"В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая. Их обследуют врачи муниципалитета, на помощь к которым прибыла санавиация из Краевой клинической больницы №1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелых среди пострадавших нет.

"Большинство - средней степени тяжести. После обследования в случае необходимости пострадавших могут перевезти в Краснодар", - уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что туристический автобус, который вез студентов Кубанского государственного университета на практику, из-за отказа тормозов пробил отбойник и врезался в дерево в районе населенного пункта Мезмай Апшеронского района Кубани. Сообщалось также, что пострадали 12 студентов и водитель. Все они были госпитализированы в районную больницу.

Краснодарский край
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