Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами, сообщил в понедельник налогово-таможенный департамент республики.

По их данным, "запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход".

В перечне запрещенных к ввозу товаров - алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения и ряд других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

В сообщении отмечается, что нарушение санкций объявляется преступлением, производство по которому может вести полиция безопасности и, по решению прокуратуры, налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде.

Санкции также распространяются на вывоз в РФ товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторых изделий бытовой электроники.

По словам главы таможенного отдела эстонского налогового органа Ээрика Хелдна (Eerik Heldna), меры могут грозить, "если, например, человек попытается ввезти в Россию элитную электронику на сумму более 750 евро".

Он призвал людей серьезно отнестись к этому вопросу и тщательно проверять, что они покупают в РФ, чтобы избежать дальнейших проблем.