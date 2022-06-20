Минобороны РФ заявило, что обстрелы Харькова ведет армия Украины

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ утверждает, что украинская армия ведет обстрелы гражданских объектов в Харькове.

"Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова", - сказал на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", - сообщил он.

Мизинцев также заявил, что украинские формирования оборудовали склады и артиллерийские позиции в густонаселенных районах Краматорска, обстреливают населенные пункты ДНР и российскую армию, чтобы спровоцировать ответный огонь.

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны", - сказал Мизинцев.

По его словам, у Минобороны РФ есть данные о том, что украинские военные оборудовали огневые позиции на гражданских объектах в Лисичанске, Приволье и Запорожье.