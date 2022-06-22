Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 250 человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате землетрясения минувшей ночью в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли более 250 человек, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Землетрясение в Пактике: 255 человек погибли, более 100 получили ранения. Число жертв может возрасти. Наибольший ущерб стихия нанесла в уездах Бармал, Зирук, Ника и Гаян этой провинции", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло после полуночи в среду. По сообщению местных источников, в уезде Гаян была полностью разрушена деревня, большие жертвы были и в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

По предварительным данным, землетрясение затронуло провинции Пактика, Пактия, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул.

Находящееся под контролем движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) министерство внутренних дел Афганистана обратилось к международным организациям с просьбой помочь пострадавшим от землетрясения жителям.

"У меня есть трагические сообщения из моей родной провинции Пактика, где сотни людей убиты и ранены в результате разрушительных землетрясений. Дома разрушены, люди лежат под завалами. Просьба к гуманитарным организациям оказать немедленную помощь в этом районе", - написал в твиттере начальник пресс-центра МВД Халид Задран.

"Просим международные агентства по оказанию помощи прислать свои аварийные бригады", - добавил он.