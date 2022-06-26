Что произошло за день: воскресенье, 26 июня

Шойгу проинспектировал группировку РФ на Украине, в Баварии начался саммит G7, комитет Думы одобрил поправки о контрактной службе после окончания школы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине. Об этом Минобороны РФ сообщило утром в воскресенье. Министр вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" Героя РФ и Ордена Мужества за героизм и самоотверженность.

- Минобороны РФ сообщило об ударе по учебным центрам ВСУ в трех областях. Полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку. При попытке ВСУ ударить по острову Змеиный российскими системами ПВО сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Потери с украинской стороны за минувшие сутки составили более 720 человек.

- В Баварии стартовал саммит G7. В частности, "на полях" мероприятия прошла встреча премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона, которые договорились активизировать военную помощь Украине. О планах лидеров стран G7 заявить о предоставлении финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине сообщило также агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления.

- Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право служить по контракту без трех месяцев срочной службы. Председатель комитета Андрей Картаполов, инициировавший поправки, предложил законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

- В Москве простились с певцом Юрием Шатуновым. Церемония прошла в зале Троекуровского кладбища.

- Жара в Москве достигла 30,8 градуса. По информации Гидрометцентра России, пик зноя в городе придется на понедельник, ожидается прогрев воздуха до 33 градусов.