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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Военные РФ заявили о разгроме украинской группировки в "Горском котле"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ заявили, что южная группировка российских войск под командованием генерала Сергея Суровикина разгромила украинские войска в "Горском котле" и взяла под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

"Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "Горском котле", - сообщил в пятницу вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое".

Суровикин – главнокомандующий Воздушно-космическими силами России.

Ранее не сообщалось, что он командует Южной группировкой войск в ходе спецоперации на Украине. Суровикин участвовал в конфликте на территории Таджикистана, во второй Чеченской кампании, командовал российской группировкой в Сирии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ Украина
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