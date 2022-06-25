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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Город Северодонецк Луганской народной республики находится под полным контролем российских войск и народной милиции ЛНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделениями народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики", - сказал в субботу Конашенков.

"Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями народной милиции ЛНР", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что на данный момент вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль.

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Минобороны РФ
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