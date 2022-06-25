Минобороны заявило, что ВСУ обстреливают ВС РФ, провоцируя огонь по гражданским объектам

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные оборудовали в ряде населенных пунктов огневые позиции на гражданских объектах и обстреливают российскую армию, чтобы спровоцировать ответные удары, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Еще раз акцентируем внимание мирового сообщества, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирным жителям", - сказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что гражданские объекты используются военными Украины для оборудования опорных пунктов в Константиновке, Запорожье, Николаеве и Первомайском.

"По имеющейся достоверной информации в городе Курахово Донецкой народной республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища. В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия", - сообщил Мизинцев.

По его словам, за сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуировано 25674 человека, в том числе 3803 ребенка. "Всего с начала специальной военной операции - 2млн 101 тыс. 613 человек, из которых 333 тыс. 073 - дети", - сказал начальник центра.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.