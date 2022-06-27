В ЛНР заявили о взятии под полный контроль территории "Азота" в Северодонецке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Территория химического предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль подразделений Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил РФ, в бомбоубежищах завода еще остаются мирные жители, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Об этом Марочко заявил "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что сейчас на предприятии "проводится разминирование, проверяются все подвальные помещения, расчищается территория".

"На этом предприятии те люди, которые укрывались (в бомбоубежищах завода - ИФ), некоторые были эвакуированы, но некоторые остались, поскольку посчитали, что там им более безопасно", - сообщил Марочко.

Минобороны РФ 25 июня сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.