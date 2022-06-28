Ливни подтопили в Крыму более 700 домов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Число домов, подтопленных ливнями в Крыму, превысило 700, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В общей сложности у нас за три дня подтоплено 719 домовладений, включая многоквартирные дома", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что пострадавшими от стихии будут числиться около 1,5 тысячи жителей. При этом речь идет исключительно о материальном ущербе.

По словам Аксенова, такого количества воды в Симферополе не было на протяжении ста лет, уровень реки после сброса из водохранилища достигал критических отметок. Сейчас вода потихоньку сходит.

В целом ущерб от подтоплений будет кратно меньше прошлогоднего наводнения, уверен глава Крыма.

Как сообщалось, ливни стали причиной подтоплений и происшествий в 17 населенных пунктах Крыма. В некоторых селах есть проблемы со светом и водоснабжением, проводится точечная эвакуация. Режим ЧС введен в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах.