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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Более сотни частных домов подтопило в Крыму

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ливень стал причиной подтопления в понедельник свыше 200 дворов и 100 частных домов в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Всего 209 придомовых территории, 112 домовладений, три многоквартирных дома и два социально значимых объекта", - говорится в последней сводке МЧС.

По последней информации, на территории Симферопольского района подтоплено пять населенных пунктов: Софиевка, Комсомольское, Перевальное, Гвардейское и Красная Зорька. На территории Белогорского района - четыре: город Белогорск, села Поворотное, Балки и Головановка.

Сильные ливни 26 июня привели к подтоплениям в десятке населенных пунктов Крыма. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Разрушено несколько дамб, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Продолжается сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов. В районе Алушты сошел сель на территорию санатория.

27 июня начало подтапливать Белогорский район. Две реки вышли из берегов, пострадал частный сектор и детский интернат - его эвакуировали.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу Крымского гидрометцентра, ливни закончатся в середине дня 28 июня.

Крым МЧС
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