Истребители Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Тартус

В результате удара получили ранения два мирных жителя, причинен материальный ущерб

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В субботу утром четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

"2 июля с 06:30 до 06:36 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус. В результате израильского авиаудара причинен материальный ущерб, получили ранения два мирных жителя", - отметил Герасимов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел.