Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Истребители Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Тартус

В результате удара получили ранения два мирных жителя, причинен материальный ущерб

Истребители Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Тартус
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В субботу утром четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

"2 июля с 06:30 до 06:36 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус. В результате израильского авиаудара причинен материальный ущерб, получили ранения два мирных жителя", - отметил Герасимов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел.

Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заговорил с Путиным о ядерном оружии в ответ на действия Польши

Что произошло за день: суббота, 2 июля

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Мирзиеев предложил сохранить в конституции суверенный статус узбекского Каракалпакстана

Мирзиеев предложил сохранить в конституции суверенный статус узбекского Каракалпакстана

В городе Акрон в США отменили празднования после жестокого убийства чернокожего при задержании

В городе Акрон в США отменили празднования после жестокого убийства чернокожего при задержании
Военная операция на Украине

Кадыров заявил о входе союзных войск в центр Лисичанска

PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты"

PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты"
Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров объявил о полном окружении Лисичанска

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о значительных потерях армии Украины на всех направлениях

Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты в Каракалпакстане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });