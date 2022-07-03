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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Что произошло за день: воскресенье, 3 июля

Обстрел Белгорода, освобождение ЛНР и смерть арестованного ученого

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Министр проинформировал президента об установлении полного контроля над городом Лисичанск.

- Четыре человека погибли в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен ракетами "Точка-У", все они были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.

- Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве. Он страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице.

- В результате беспорядков в Каракалпакстане погибли мирные граждане и силовики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Парламент страны одобрил указ президента о введении ЧП в Каракалпакстане.

- Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде. По данным СМИ, вторая за три дня жертва - туристка из Румынии.

- Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу. Список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, претерпел изменения впервые за 10 лет.

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