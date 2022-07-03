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Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу

Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу
Принц Чарльз и королева Елизавета II
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II передаст принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей. Как сообщает Daily Mail, список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, претерпел изменения.

Корректировки вносятся в этот список впервые за 10 лет.

Королева все еще обозначена как глава государства и глава нации. Ранее в перечень обязанностей монарха как главы государства входило 13 пунктов, в том числе, открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов.

Теперь же вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что "королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей", а также, что она только "принимает зарубежных гостей Королевства".

Как глава нации Елизавета II будет выполнять обязанности "по необходимости".

Вместо конкретных обязанностей опять-таки указаны более обобщенные функции "вдохновлять единство и национальную идентичность", "признавать успехи и достижения", а также обеспечивать поддержку работы граждан от волонтеров до военных.

В этом году 73-летний принц Чарльз уже принимал участие в открытии парламента вместо 96-летней Елизаветы II. Как ожидается, именно принц Уэльский возьмет на себя часть обязанностей монарха.

Великобритания Елизавета II принц Чарльз
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