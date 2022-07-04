Что случилось этой ночью: понедельник, 4 июля

Планы Великобритании по передаче замороженных российских активов Украине, стрельба в Копенгагене и пожар в жилой башне в Москва-Сити

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине. Изъятые средства могут быть переданы в виде возмещения ущерба либо частным лицам, либо украинским властям.

- Трое мужчин погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Еще три человека находятся в критическом состоянии. По подозрению в стрельбе задержан 22-летний гражданин Дании.

- Пожар произошел в одной из башен ЖК Capital Towers в Москва-Сити на 55-м этаже. По данным МЧС РФ, горели строительные леса. Пожар потушен, никто не пострадал.

- Актер Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни. В МХТ им. Чехова, где служил артист, уточнили, что он скончался в воскресенье, 3 июля, после тяжелой болезни.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности снова объявлен в Москве. Гидрометцентр России прогнозирует 4 июля сильную жару до 30...32 градусов. Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 понедельника.