Три человека стали жертвами стрельбы в торговом центре Копенгагена

Обстановка возле торгового центра Fields в Копенгагене после стрельбы Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще трое находятся в критическом состоянии после стрельбы в торговом центре в столице Дании, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен уточнил, что погибшими являются трое мужчин.

По его словам, предполагаемый стрелок, 22-летний датчанин, арестован. Томассен добавил, что нет никаких признаков того, что кто-то еще был причастен к нападению, хотя полиция все еще ведет расследование.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в датской столице.

Инцидент произошел в квартале Копенгагена, находящемся между центром города и международным аэропортом, отмечают европейские СМИ.