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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Стрельба в торговом центре в Копенгагене унесла жизни нескольких человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в датской столице, сообщили в воскресенье вечером в полиции Копенгагена.

"Несколько человек погибли, а еще несколько - ранены", - говорится в твиттере копенгагенской полиции. Точное число погибших и пострадавших там не назвали.

В свою очередь, Associated Press передает, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 22-летний гражданин Дании. Пока нет данных, указывающих на то, что этот человек действовал не один.

Ранее сообщилось, что сотрудники полиции Дании работают на территории торгового центра Fields в Копенгагене, где ранее в воскресенье произошла стрельба.

Инцидент произошел в квартале Копенгагена, находящемся между центром города и международным аэропортом, отмечают европейские СМИ.

Дания Копенгаген
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