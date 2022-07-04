Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в королевстве для передачи Украине, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания намерена последовать примеру Канады и наложить арест на активы россиян в Соединенном Королевстве, чтобы передать их Украине.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Минфином, но я, безусловно, согласна с этой идеей. Нам просто нужно проработать все детали этого вопроса", - цитирует Трасс издание.

Она не исключила, что британскому парламенту потребуется принять новый закон, позволяющий осуществить задуманное. Однако, добавила министр, возможно получится обойтись без этого.

Газета отмечает, что изъятые средства могут быть переданы либо частным лицам в виде возмещения ущерба, либо украинским властям.