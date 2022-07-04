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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения, когда неизвестный открыл стрельбу в американском штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США, передают местные СМИ.

Инцидент произошел в Хайленд парке близ Чикаго. Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Подозреваемого ищут, местным жителям советуют оставаться дома. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

Один из участников парада, рассказ которого приводит CNN, сообщил, что услышал от 20 до 30 выстрелов примерно в 10:20 по местному времени, спустя 20 минут после начала праздничного мероприятия.

По данным The Washington Post, праздничный парад отменен не только в Хайленд парке, но и в соседних городах.

США Чикаго
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