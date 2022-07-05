Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правоохранители задержали Роберта И. Кримо III, которого подозревают в стрельбе на параде в честь Дня независимости США в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс), сообщает телеканал CNN.

Подозреваемый был взят под стражу недалеко от города Лейк-Форест (штат Иллинойс).

Правоохранители заявили, что Кримо был замечен полицейским из Северного Чикаго. Подозреваемый попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в городе Хайленд-Парк возле Чикаго на параде в честь Дня независимости США. По меньшей мере шесть человек погибли, 24 ранены.

Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг заявила, что все мероприятия по случаю праздника отменили.