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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правоохранители задержали Роберта И. Кримо III, которого подозревают в стрельбе на параде в честь Дня независимости США в американском городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс), сообщает телеканал CNN.

Подозреваемый был взят под стражу недалеко от города Лейк-Форест (штат Иллинойс).

Правоохранители заявили, что Кримо был замечен полицейским из Северного Чикаго. Подозреваемый попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в городе Хайленд-Парк возле Чикаго на параде в честь Дня независимости США. По меньшей мере шесть человек погибли, 24 ранены.

Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг заявила, что все мероприятия по случаю праздника отменили.

США Иллинойс Хайленд-Парк
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