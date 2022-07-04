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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт
Фото: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британские власти внесли в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один новостной сайт, сообщается в понедельник в документе Минфина Великобритании.

Под санкции попали следующие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина и Алена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предполагают замораживание активов.

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