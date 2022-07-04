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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:47

Шольц назвал долгосрочными нынешние экономические проблемы Германии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нынешние экономические проблемы в Германии не удастся решить в ближайшее время, заявил в понедельник канцлер страны Олаф Шольц.

"Сегодняшний кризис не закончится за следующие несколько недель. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в обозримом будущем не изменится. Иными словами, мы имеем дело с историческим вызовом", - приводит его слова Bloomberg.

При этом он сравнил нынешние трудности с ситуацией 1960-1970-х годов.

Ранее в понедельник Шольц провел с представителями Бундесбанка, работодателями и профсоюзами переговоры по вопросу снижения издержек от инфляции для рядовых граждан страны. После консультаций канцлер объявил, что цель этого диалога - разработать в предстоящие недели комплекс мер по борьбе с инфляцией.

Накануне Шольц предупреждал, что рост цен может оказать "взрывной" эффект на немецкое общество, углубив противоречия между различными слоями населения. При этом канцлер, напоминает Bloomberg, называет главной причиной скачка инфляции в Германии ситуацию вокруг Украины и связанные с пандемией COVID-19 нарушения в международных каналах поставок товаров.

По данным Bloomberg, политика властей позволила снизить уровень инфляции в Германии с 8,7% в мае до 8,2% в июне, хотя эти показатели не в полной мере учитывают возросшую стоимость энергии. Ранее в июне немецкое правительство активировало вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана действий для снабжения газом: он, в частности, предполагает, что поставщики энергии могут перекладывать бремя роста цен на потребителей. Представители властей предупреждали, что соответствующие счета для потребителей могут вырасти в два - три раза.

Германия Олаф Шольц
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