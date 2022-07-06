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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Италии за сутки выявлено более 130 тысяч случаев COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Италии зарегистрировано 132 274 новых случая заражения коронавирусом, умерли 94 заболевших, сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянский Минздрав.

Пандемия коронавируса

Днем ранее было выявлено 36 282 новых случаев COVID-19, скончались 59 человек. При этом доля положительных тестов на коронавирус среди всех проведенных исследований почти не изменилась - 28,4% против 27,9%.

В последний раз число выявленных за сутки случаев коронавируса в Италии превышало 100 тысяч в феврале.

На данный момент в Италии больны COVID-19 1 087 272 человек. Всего с начала пандемии заразился 18 938 771 человек, а количество умерших достигло 168 698.

Ранее сообщалось, что во Франции 5 июля суточный прирост заболевших COVID-19 превысил 200 тысяч случаев. Также рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Великобритании, Бельгии,

Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус
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