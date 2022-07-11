Израиль ждет от визита Байдена создания в регионе общего рынка с участием Эр-Рияда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава Минфина Израиля Авигдор Либерман надеется, что визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток поспособствует созданию общего рынка стран региона. Он сказал это экономической конференции, отвечая на вопрос журналиста о своих ожиданиях от этого визита, пишет The Jerusalem Post.

Он добавил, что в этот рынок могла бы войти и Саудовская Аравия.

Байден отправится на Ближний Восток с 13 по 16 июля. Сначала он посетит Израиль, а затем Саудовскую Аравию.

В июне портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация США готовит программу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в преддверии визита Байдена в ближневосточный регион. Axios отмечал, что поездка может продемонстрировать намерение нынешней американской администрации продолжать курс предыдущей на улучшение отношений между Израилем и арабскими странами.

Источники издания говорили, что до визита Байдена в регион никакого соглашения не будет, однако президент будет обсуждать такие перспективы с израильскими и саудовскими лидерами. В то же время еще один источник отметил, что реализация любой такой программы будет долгосрочным процессом.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран - Египта (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).