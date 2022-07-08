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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Глава Палестинской национальной администрации и министр обороны Израиля провели встречу

Встреча проводилась в преддверии визита Байдена в регион

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на встрече с министром обороны Израиля Бенни Ганцем в Рамаллахе обсудил проблемы обеспечения безопасности на Западном берегу реки Иордана, сообщает в пятницу "Едиот ахронот".

"Собеседники договорились продолжать координировать работу в сфере обеспечения безопасности и избегать действий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию", - пишет газета.

Издание отмечает, что встреча прошла в преддверии запланированного на следующую неделю визита президента США Джо Байдена в Израиль и на Западный берег реки Иордан.

Аббас подчеркнул "важность поддержания спокойной атмосферы перед визитом Байдена".

Палестина Израиль
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