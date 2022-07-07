Помощник Байдена отправился в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Саудовскую Аравию дли финальных приготовлений к визиту в королевство президента США Джо Байдена, запланированному на 15 июля, сообщает Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Согласно им, Байден прибудет в Саудовскую Аравию после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан.

Он вылетит прямым рейсом из Тель-Авива в Джидду, сообщили собеседники портала.

Отмечается, что одна из частей поездки Байдена в Саудовскую Аравию будет посвящена саммиту с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Омана, Египта, Иордании и Ирака.

"Вторая часть будет двусторонней и будет посвящена восстановлению отношений, необходимости США в увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии и шагам по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем", - пишет портал со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Байден планирует посетить Саудовскую Аравию и встретиться там с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Отмечалось, что Байден, который будучи кандидатом в президенты обещал наказать королевство за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, стремится восстановить отношения с богатой нефтью Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть и при этом "изолировать Россию на мировой арене".

Журналист Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству непричастен.