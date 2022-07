Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Суд ЕС (Court of Justice of the European Union) признал "частично допустимым" иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС, распространившей правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, и тем самым отменил предыдущее решение, отклонившее иск, говорится в сообщении суда.

Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

В 2020 году Европейский суд отклонил иск об обжаловании директивы, распространившей нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, приходящие в Евросоюз из третьих стран.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.