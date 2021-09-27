Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник получил так называемую бустерную – третью дозу вакцины против коронавируса COVID-19.

"Я собираюсь получить свою бустерную дозу прямо здесь", - заявил он журналистам в Белом доме.

Затем медработник, работу которой американское телевидение показывало в прямом эфире, засучила рукав президенту США и сделала ему укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.

Байден отметил, что "бустерные дозы важны, и нам важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось".

"Пожалуйста, поступите правильно. Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно", - заявил он.

В сентябре американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.

Бустерная доза должна вводиться, по крайней мере, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

США Джо Байден коронавирус

Новости по теме

Новости

Российские военные в Сирии сбили беспилотник над авиабазой Хмеймим

YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов

"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

Pfizer начал обширное тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

Киев счел инсинуациями слова Лукашенко о базах США на Украине

Приднестровье договорилось с РФ по тарифам на газ, свет и услуги ЖКХ

Приднестровье договорилось с РФ по тарифам на газ, свет и услуги ЖКХ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');