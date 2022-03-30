Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду в Белом доме после выступления на тему борьбы с пандемией коронавируса сделал прививку второй бустерной дозой вакцины от COVID-19.

В Белом доме отметили, что президент был привит вакциной компании Pfizer.

"Нынешняя ситуация (с коронавирусом - ИФ) не означает, что пандемия закончилась, она означает, что наши жизни больше не зависят от COVID-19", - заявил Байден перед вакцинацией.

"Ревакцинация важна как дополнительный уровень защиты, поэтому я планирую сделать сегодня второй бустер прямо здесь, после того, как закончу выступать", - сказал он.

Американский лидер в речи также объявил о том, что власти запускают специальный сайт, на котором жители США смогут отслеживать распространение вируса, а также найти информацию о бесплатной вакцинации, самостоятельном проведении тестирования на COVID-19, высококачественных защитных масках.

Кроме того, Байден заявил о прогрессе в борьбе с пандемией COVID-19, в частности, о восстановлении работы предприятий и школ.

Ранее Байден прививался от коронавируса бустерной дозой в сентябре прошлого года, а до этого - в декабре 2020 года. Обе вакцинации транслировались в прямом эфире.

Хроника коронавируса. Март.

16
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.
США Коронавирус Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Абхазия не намерена входить в состав России

Лондон запретит техобслуживание судов и самолетов "санкционных" бизнесменов из РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Bloomberg сообщил о проверках в офисах "дочек" "Газпрома" в Германии

Словакия потребовала рекордно сократить штат посольства РФ в Братиславе

Словакия потребовала рекордно сократить штат посольства РФ в Братиславе

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз

В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Делягина

В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Делягина

Украинско-американский хоккейный агент призвал прекратить угрозы российским игрокам НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код