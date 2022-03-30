Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду в Белом доме после выступления на тему борьбы с пандемией коронавируса сделал прививку второй бустерной дозой вакцины от COVID-19.

В Белом доме отметили, что президент был привит вакциной компании Pfizer.

"Нынешняя ситуация (с коронавирусом - ИФ) не означает, что пандемия закончилась, она означает, что наши жизни больше не зависят от COVID-19", - заявил Байден перед вакцинацией.

"Ревакцинация важна как дополнительный уровень защиты, поэтому я планирую сделать сегодня второй бустер прямо здесь, после того, как закончу выступать", - сказал он.

Американский лидер в речи также объявил о том, что власти запускают специальный сайт, на котором жители США смогут отслеживать распространение вируса, а также найти информацию о бесплатной вакцинации, самостоятельном проведении тестирования на COVID-19, высококачественных защитных масках.

Кроме того, Байден заявил о прогрессе в борьбе с пандемией COVID-19, в частности, о восстановлении работы предприятий и школ.

Ранее Байден прививался от коронавируса бустерной дозой в сентябре прошлого года, а до этого - в декабре 2020 года. Обе вакцинации транслировались в прямом эфире.