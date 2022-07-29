Лавров заявил, что дата разговора с Блинкеном согласовывается

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона получила запрос Госдепартамента на телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дата беседы согласовывается, заявил журналистам в Ташкенте глава МИД России Сергей Лавров.

Он сказал, что впервые узнал о желании Блинкена с ним поговорить, когда находился в Африке. Госсекретарь тогда сообщил об этих планах по телевидению.

"Сутки прошли, прежде чем мы получили официальный запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта, - сказал министр. - Он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете, и ясно, что сегодня это вряд ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату".

"Мы у них (США) попросили уточнить вопросы, которые они хотят обсудить, пока мы еще ответа не получили, но видимо, они уже и на эту тему высказались в СМИ. Если речь об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами Путиным и Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами - и МИД не из их числа. Но, тем не менее, я послушаю, что он может сказать", - продолжил Лавров.

"Насчет украинского зерна тоже, наверно, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генсека ООН. Потому что если речь про российское зерно, то именно американские санкции не позволяли реализовывать те контракты в полном объеме, которые были подписаны, в силу ограничений на российские суда, которым запрещается в целый ряд портов заходить... чтобы забирать экспортные грузы; в силу взвинчивания ставок страхования любых российских морских перевозок - в четыре раза повысили ставки со ссылкой на санкционные ограничения. Ну и конечно финансовые цепочки тоже оборваны нелегитимными санкциями США и ЕС. В частности, Россельхозбанк, через который проходят все основные расчеты наши по экспорту продовольствия, он попал в санкционный список одним из первых", - добавил министр.

"Так что генсек ООН взял на себя обязательства ликвидировать эти барьеры на пути решения, как они говорят, проблем мирового продовольственного кризиса, посмотрим", - сказал он.

27 июля Блинкен сообщил журналистам, что в ближайшие дни планирует телефонный разговор с Лавровым - первую подобную беседу с 24 февраля. По его словам, он намерен обсудить тему экспорта украинского зерна и судьбу задержанных или осужденных в России американцев. Освобождение бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, которой вменяют контрабандой наркотиков, он назвал приоритетом Вашингтона. Госсекретарь также отметил, что несколько недель назад Москве было сделано предложение, касающееся возможного обмена.

Вскоре после выступления Блинкена российский МИД заявил, что не получал от американской стороны запроса о телефонном разговоре. 28 июля в МИД сказали, что Лавров поговорит с Блинкеном, когда это позволит график министра. Ведомство также подтвердило, что компетентные ведомства двух стран по поручениям президентов России и США обсуждают возможность обмена заключенными, но конкретные договоренности еще не достигнуты.

Представитель Госдепа Нед Прайс отмечал, что Блинкен в беседе с Лавровым хочет обсудить ряд тем, но не кризис на Украине. Также он призвал не считать этот разговор нормализацией контактов двух стран.

Позднее CNN сообщил, что в администрации Байдена разочарованы тем, что Москва до сих пор не отреагировала конкретно на американское предложение об обмене заключенными: осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на Уилана и Грайнер. О сути этого предложения CNN со ссылкой на источники сообщил 27 июля.